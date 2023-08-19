AK Parti'den BM'ye tepki: Tavrı kabul edilemez
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'deki yol geriliminde çıkan olaylar nedeniyle BM'ye tepki gösterdi.
AK Parti'li Çelik açıklamasında şunları söyledi;
Kıbrıs Türklerinin Pile’deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak için yapılmakta olan Pile-Yiğitler yolu, insani bir amaç taşımaktadır.
Buna karşılık Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü’nün Pile-Yiğitler Projesi yolunun inşa sürecine ilişkin takındığı tavır kabul edilemez ve son derece yanlış olmuştur.
Barış Gücü’nün Rum Kesimi’ni memnun etmeye dönük söz konusu tavrı, bizatihi Kıbrıs’taki varlığını ve itibarını zedelemiştir.
Barış gücü, Rumlar tarafından Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa ile Pile-Voroklini yol yapımlarına izin vermiştir.
Dolayısıyla Barış Gücü’nün bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı tutum, çifte standart içermektedir ve Barış Gücü’nün tarafsızlığına ağır darbe vurmuştur.
Bu süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne desteğimiz tamdır. Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
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