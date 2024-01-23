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AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah'a geçti: Şanlıurfa'dan aday oldu

AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah'a geçti: Şanlıurfa'dan aday oldu
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2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında ilginç bir takas gerçekleşti.

AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak belediye başkan adaylarını büyük oranda açıkladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için AK Parti'nin tercihi mevcut başkan Zeynel Abidin Beyazgül oldu. Bunun üzerine eski AK Partili isim, Beyazgül'ün Yeniden Refah Partili rakibi oldu.

ERBAKAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı danışmanlığı ve AK Parti MKYK üyeliği yapan Mehmet Kasım Gülpınar'ın Şanlıurfa adaylığını YRP lideri Fatih Erbakan duyurdu.

 Sosyal medya paylaşımında Erbakan, Gülpınar'ın adaylığını şöyle ilan etti:

"Cumhurbaşkanı Danışmanı, Ak Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partimize katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Başkanımıza hoşgeldiniz diyor, başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz."

Etiketler şanlıurfa aday yeniden refah
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