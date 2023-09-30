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AK Parti'den İsveç'teki provokasyona tepki

AK Parti'den İsveç'teki provokasyona tepki
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İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyona AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyona tepki gösterdi.

X hesabından bir paylaşım yapan Çelik, "Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine yapılmıştır." dedi.

"Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz." ifadelerini kullanan Çelik, saldırıdan İsveç makamlarının sorumlu olduğunu belirtti.  

Çelik nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemeyeceğini kaydederek şöyle devam etti:

"İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır. Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerini hedef alan tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu saldırıları gerçekleştirenler kadar, bu saldırıları himaye edenler de aynı çirkinliğin parçasıdır. Bu zihniyetle mücadele etmek demokratik değerleri korumak için zorunludur."

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlenmişti.

İsveç'te NATO'ya üyelik süreci devam ederken daha önce de birçok yerde Türkiye, Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyonlar yapılmıştı.

Etiketler ak parti isveç tepki
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