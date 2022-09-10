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AK Parti'den tepki çeken asgari ücret kıyaslaması

AK Parti'den tepki çeken asgari ücret kıyaslaması

Türkiye'de yüksek enflasyon ve geçim derdi yüzünden vatandaş ay sonunu getiremezken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'nin alım gücü ve asgari ücret ile ilgili yaptığı yorum tepki çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Türkiye’de hayat pahalılığına rağmen insanların alım gücünün arttığını söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında ekonomiyi değerlendiren Özhaseki’nin açıklamaları dikkat çekti. 2002 ile bugünün asgari ücretin alım gücünü değerlendiren AK Partili Özhaseki, şöyle konuştu:

Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ben şahsi düşüncemi söyleyeyim, Ekmek 1 lira alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira çok rahat alabiliyorsunuz.

Burada insanların alım gücünün arttırılması kıymetli. 2002’deki asgari ücretle ne alınabiliyordu, bugün ne alınabiliyor?

Kaç kilo et alınıyordu, kaç kilo süt alınıyordu, kaç yumurta alınıyordu, kaç litre benzin alınıyordu, şimdi ne kadar alınabiliyor. Bugün üç misli, döt misli daha fazla alınabilir hale geldi.

İnsanların alım gücü artsın diye. Fındığın fiyatının arttırılması, çayın fiyatının arttırılması, üzümün fiyatının arttırması, çiftçiye destek verilmesi, emekliye verilmesi, memura verilmesi boşuna değil, alım gücünün arttırmasına yönelik atraksiyonlar bunlar ve hayat pahalanmış olabilir, ama insanların alım gücü de arttı. Bunu da görmek lazım.

Bu bir tercihti ve bu bu tercih kullanıldı. Ben de doğru bir tercih olduğuna inanıyorum. Müthiş şekilde de zaten ihracat artıyor.

250 milyar doları yakalayan bir ihracattayız. 30 küsur milyar dolarlardan 250 milyar dolar ihracatı yakalayan bir ülke konumumdayız.

Etiketler Mehmet Özhaseki ak parti asgari ücret geçim geçim derdi mehmet özhaseki kriz ekonomi
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