AK Parti'den Tunç Soyer'e ''İzmir körfezi'' tepkisi

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve koku sorununa dair çözüm arayışı kapsamında yeni adımlar atılırken İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, "Hükümetten bu yatırımlara destek olmasını bekliyoruz ama böyle olmayacağını tahmin ediyoruz. O yüzden gölge etmesinler, başka ihsan istemiyoruz" sözlerine AK Parti'den yanıt gecikmedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz Projesi temel atma töreninde konuştu. Konuşmasında "Yüzülebilir körfez" hedefi ve İzmir'deki koku sorununu kökten çözmek için devasa yatırımlar yapıldığını belirten Soyer, "Hükümetten de İzmir'in geleceğine yapılan bu yatırımlara destek olmalarını bekliyoruz. Fakat bu güne kadar yaşadığımız tecrübelerimizden yazık ki böyle olmayacağını tahmin ediyoruz. O yüzden gölge etmesinler, başka ihsan istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ DAĞ: BU NASIL BİR AKIL TUTULMASI?

Soyer'in bu açıklamasına AK Parti'den tepki geldi. Soyer'in geçmişte yaptığı bir konuşmada Çiğli Arıtma Tesisi 4. Faz 2. ikmal inşaatında kullanılacak hazine garantisiz dış kredi kullanma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bekledikleri izin için destek vermesi nedeniyle kendisine teşekkür ettiği sözleri de hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Soyer'e şu sözlerle tepki gösterdi:

"Daha önce Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı, Özkanlar Pazaryeri ve Çiğli Arıtma Tesisi’nin 4. Ünitesi gibi birçok önemli projede İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önünü açarak işini kolaylaştırdık. Dün desteklerimiz için teşekkür ederken bugün gölge etmeyin demek nasıl bir akıl tutulmasıdır? Körfez’de kirliliğin ve kokunun temel sebebi CHP’nin İzmir’deki belediyecilik anlayışının istikrarlı beceriksizliğidir.

"KÖRFEZDE NE ZAMAN YÜZEBİLECEKİSİNİZ SAYIN TUNÇ SOYER?"

Sayın Tunç Soyer, 5 yıllık görev süreniz bitmek üzere. Körfez’de ne zaman yüzebileceksiniz? Eğer bu işin altından kalkamayacaksanız, hükümetimiz “Yüzülebilir Körfez” için yeterli kapasiteye de projeye de sahiptir."