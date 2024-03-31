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AK Partili adaydan basına fırça

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AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu, oy kullanmak için geldiği okulda Es TV’nin açıklamasını çekmesini istemeyerek gazetecileri azarladı.

Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başında. AK Parti’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu da, oyunu kullanmak için Emine Cahide Karaali Ortaokulu’na gitti.

Artı Gerçek’in haberine göre; yerel yayın yapan Es TV’nin açıklamasını çekmesini istemeyen Hatipoğlu, kameranın kapatılmasını istedi. Hatipoğlu, “Ne çekiyorsun oğlum? Üç ay boyunca hakaret, iftira. Bize 24 saat hakaret etti Es TV. CHP’nin yayın kuruluşu olduğunu biliyoruz. Oradan beslendiğini, faturalarının ödendiğini biliyoruz. Bu kadar yanlı bir haber üç ay boyunca hakaret, iftira olur şey değil” diye konuştu.

AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu, oy kullanmak için geldiği okulda Es TV’nin açıklamasını çekmesini istemeyerek gazetecileri azarladı.

Eskişehir.net muhabirinin araya girip Hatipoğlu’na “Biz de basınız. Yaptığınız doğru değil’ demesi üzerine Hatipoğlu, “Rahatsız olduysan çekme sen hadi. Es Tv de çekmiyor hadi abi” dedi.

“Eskişehir haber burada mı? O da çekmesin” diyen Hatipoğlu, diğer basın kuruluşlarına açıklamalarda bulunduktan sonra oyunu kullandı.

Etiketler ak parti ak parti'nin adayı eskişehir
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