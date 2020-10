AK Partili başkandan Bakan Selçuk'un kardeşine torpil suçlaması

AK Partili Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kardeşini bir öğretmene 'torpil' yapmakla suçladı. Can, Bakan Selçuk’un kardeşi Hamdi Selçuk’un bir öğretmeni 'torpille' Mamak’a tayin ettirdiğini iddia ederek, "Bakan mı yönetecek kardeşi mi yönetecek. Yok böyle bir şey" dedi. Hazım Caner Can ilçedeki başka bir öğretmenin de eş durumundan tayinin yapıldığı ancak öğretmeni bekâr olduğunu öne sürdü.

AK Parti Çamlıdere İlçe Başkanlığı’nın dün gerçekleşen 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, kongrede yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kardeşi Hamdi Selçuk’un torpil ile bir öğretmeni Mamak’a tayin ettirdiğini ileri sürdü.

“Eğitim tuz kokmaya başladı” diyen Can, Çamlıdere’de iki öğretmenin sınava girdiğini ve birinin eş durumundan tayinin yapılırken, diğerinin tayini için araya Hamdi Selçuk’un girdiğini öne sürdü. Can, Hamdi Selçuk’un öğretmene ‘torpil yaptırdığını’ öne sürerek, olayın peşine düştüğünde kendisine “Öğretmenin babası hasta, babasına bakacak” denildiğini ancak öğretmenin babasının 3 yıl önce vefat ettiğini açıkladı. Başkan Can, “Araştırıyoruz araştırıyoruz, torpili de Milli Eğitim Bakanı'nın kardeşi Hamdi Selçuk. Bakan mı yönetecek kardeşi mi yönetecek” dedi.

Can, Mamak’a eş durumundan tayini yapılan diğer öğretmenin de bekâr olduğunu tespit ettiklerini iddia etti. Can torpil yapılan öğretmenlerin ilçelerine geri gönderilmesini isteyerek, “Bu öğretmen buraya gelecek. Gelmez ise Çamlıdere’nin o kadar fedakar gençleri var ki, bir gün Milli Eğitim’in önünde kendisini yakarlarsa kimse şaşırmasın. Artık eski Çamlıdere yok” diye konuştu.

MEB'DEN YALANLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, öğretmen görevlendirme süreçlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde, söz konusu eğitim kurumunun ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak planlandığına dikkat çekilerek, "Çamlıdere ilçemizdeki öğretmenlerimizin görevlendirme başvuruları da bu koşullar doğrultusunda değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerimizin sınav, eş durumu ve sağlık mazereti gibi nedenlerle görev yeri değiştime talepleri yasal hükümlerce güvence altına alınmış haklarıdır. Öğretmenlerimize ve Sayın Bakanımıza yöneltilen mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır" denildi.