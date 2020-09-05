AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, bugün sabah saatlerinde Ankara’da tutuklanarak cezaevine kondu. Belediye Başkanı Aydın’ın seçim öncesi ticaret yaptığı Ankara’da 7 yıl önce açılan bir davadan dolayı aldığı 9 yıl cezanın Yargıtay tarafından onanması sonrası tutuklandığı öğrenildi.

Başkan Aydın’ın Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edildiği bildirildi.

ABDÜLKADİR AYDIN KİMDİR?

Abdülkadir Aydın, 22.07.1961 tarihinde Erzurum İli Horasan İlçesi Aras nahiyesinde dünyaya geldi. İlkokul tahsilini Horasan İnkılap İlkokulunda, ortaokul tahsilini Aras Ortaokulunda, lise tahsilini de Horasan Lisesinde tamamladı.1981 tarihinde vatani görevine başladı.

1983 yılında kendisine ait şirkette iş hayatına başlayan Aydın, 2014 yerel seçimlerde Horasan Belediye Başkan adayı oldu ve seçimi kazanarak yeni görevine başladı.