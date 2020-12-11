AK Partili belediye başkanına silahlı saldırı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Aksaray'da silahlı saldırıya uğradı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı dün akşam saatlerinde Aksaray’ın merkez ilçeye bağlı Gençosman köyü yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı sonrasında tüfekle yapılan saldırıda saçmalar makam aracına isabet ederken Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Belediye Başkanı Rasim Arı’ya yapılan saldırı sonrasında jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Arı saldırı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, “İşimizin başındayız. Elhamdülillah” sözünü paylaştı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya yapılan bu saldırı sonrasında Aksaray Valiliği ve Nevşehir Belediyesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RASİM ARI KİMDİR?

Rasim ARI, 1975 Nevşehir doğumludur.

1989 yılında eğitim görmeye başladığı Nevşehir İmam Hatip Ortaokulu’nun ardından 1993 – 1996 yılları arasında Pendik İmam Hatip Lisesi’nde eğitim görmüştür.

1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimine başlarken 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

2001 yılında Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyaset hayatına başlayan Arı, 2007 yılında AK Parti’den Nevşehir Milletvekilliği için Adaylığını koymuştur.

2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın Danışmanlığı görevine getirilmiş bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu’nun Danışmanı olarak devam etmiştir.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği’ne görevine atanan Arı, 2015 yılından itibaren atandığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

AK Parti'den girdiği 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkan seçildi.