AK Partili Belediye Başkanı'ndan Defne Samyeli için mide bulandıran ifadeler

AK Partili Trabzon Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, geçtiğimiz günlerde, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın programında "Türkiye’de yaşamak, yağlı kazığa tırmanmak gibi" ifadelerini kullanan ünlü sunucu Defne Samyeli'ne belden aşağı iğrenç ifadelerle karşılık verdi.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli geçtiğimiz günlerde, tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalındaki "YORUMLAYAMIYOR" programının konuğu olmuş ve gündeme dair çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Terörsüz Türkiye süreciyle başlayan "Türk mü, Türkiyeli mi" tartışmalarına değinen Defne Samyeli programda Türkiye’deki yaşam koşullarına ilişkin, "Türkiye’de yaşamak, yağlı kazığa tırmanmak gibi. Zor, yorucu ama bir şekilde devam etmek zorundasınız" ifadelerini kullanmıştı.

Samyeli'nin bu benzetmesine Trabzon'un Çaykara ilçesi Belediye Başkanı Hanefi Tok, mide bulandıran bir yanıt geldi.

Defne Samyeli'nin ifadeleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Trabzon Çaykara Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Hanefi Tok, Samyeli'nin sözlerinin bulunduğu bir gönderinin altına "OturmaktN iyidir, allşm" yorumunu yaptı.

