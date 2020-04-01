AK Partili belediyede ''yardım parası'' skandalı !

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi'nde yardım skandalı yaşandı. AK Parti'li belediyeden, vatandaşlara önce 1000 TL'lik yardım yapıldığı mesajı gönderildi ancak daha sonra bu mesajın yanlışlıkla gönderildiği söylendi.



Gaziantep'te 1000 TL'lik yardım heyecanı kısa sürdü...

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tazmazoğlu adına vatandaşlara gönderilen yardım mesajı kriz yarattı.

AK Partili Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşlara, "Şahinbey Belediyemiz tarafından, tarafınıza 10o0 TL nakdi yardım yapılmıştır. Paranızı en yakın PTT şubesinden kimliğinizle başvurarak alabilirsiniz" mesajı gönderildi.

Ancak daha sonra bu mesajın yanlışlıkla gönderildiği söylendi. Belediye, vatandaşları arayarak, 'mesajın şehven gönderildiği' bilgisini verdi.

www.gercekgundem.com'un edindiği bilgiye göre, belediyeyi arayan vatandaşların, "Böyle alay eder gibi davranış olur mu?" diyerek sitem ettiği öğrenildi.