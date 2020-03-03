AK Partili belediyede ''zimmet''ten tutuklama

Biga'nın AK Partili Gümüşçay Belediyesinin, mali işler müdürü F.K., zimmetine yüklü miktarda para geçirdiği iddiasıyla 13 gün önce görevden uzaklaştırılmıştı.

Sözcü gazetesinden Mehmet Andaç'ın haberine göre yapılan incelemeler neticesinde F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YALOVA BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Yalova Belediyesi yetkilileri, mali hizmetler müdürlüğünde çalışan R.E'nin muhasebe kayıtlarında usulsüz işlemler yaptığının tespit edildiğini ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Yalova Belediyesi’ndeki milyonluk yolsuzluk iddiası üzerine gözaltına alınan mali işler müdürü ile muhasebe elemanından sonra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç de tutuklanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman “Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak” İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.