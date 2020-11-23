AK Partili belediyeden, AK Partili belediyeye 427 bin TL!

AK Parti’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Rize Belediyesi’ne 15 Temmuz meydan inşaatı için 427 bin TL aktardığı ortaya çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi bütçe emaneti listesinde kayıtlara alınan para transferinin ‘temsil ağırlamaya ait borçlar’ adlı hesaptan gerçekleştirildiği tespit edildi.

“İMAMOĞLU’NA SORUŞTURMA AÇANLAR BUNU NİYE GÖRMÜYOR”

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Rize Belediyesi’ne temsil ağırlama hesabından 427 bin TL göndermesini eleştiren CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, “Kanal İstanbul’a ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla bilbordlara verdiği reklamlardan dolayı İmamoğlu için soruşturma açanlar, halkın vergileri ile toplanan 427 bin TL’nin hesabını niye sormaz” dedi.

“BÖLÜCÜLÜK YAPMAKLA SUÇLANDI”

Kanal İstanbul sadece İstanbul’u değil 83 milyonu ilgilendirdiğini söyleyen Aydın, “Bilbordlara verilen reklam için İmamoğlu hakkında bölücülük yapmakla suçlayıp soruşturma açan İçişleri Bakanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Rize Belediyesi’ne 15 Temmuz meydan inşaatı için gönderdiği 427 bin TL için ne yapacak izleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.

150 MİLYON TL BORÇLANMA YETKİSİ İSTEDİ

Pandemi dolayısıyla 20 Mayıs’ta Belediye Meclisi kararıyla 150 milyon TL’lik yeni borçlanma yetkisi alan AK Parti’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, temsil, ağırlama ve tören organizasyonu hizmetine 4.5 milyon TL daha ödedi.

2 YILDA 80.9 MİLYON LİRA

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2018-2020 arasında da ‘İkram-reklam-ağırlama’ giderlerine 80.9 milyon lira harcamıştı. Başkan Alinur Aktaş, göreve geldiğinde 5 milyar lira borç devraldıklarını, tasarrufa önem vereceklerini açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ın 2019 yılında en çok borcu olan belediyeler listesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi listenin ilk sıralarında yer almıştı.