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AK Partili belediyeden bir konser iptali daha

AK Partili belediyeden bir konser iptali daha
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Daha önce sanatçı Melike Şahin'i programdan çıkaran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu defa seçim sürecinde siyasi görüşlerini ifade ettiği paylaşımları nedeniyle Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan’ı festival programından çıkardı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçim sürecinde siyasi görüşlerini ifade ettiği paylaşımları nedeniyle Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan’ı festival programından çıkardı.

Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi. Bu nedenle daha önce Melike Şahin konserini iptal etmiştik. Bugün de Hüseyin Turan isimli sanatçıyı konser programımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Kültür sanat çalışmalarımızda Millî İradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim.”

Etiketler hüseyin turan büyükşehir belediyesi ak parti bursa
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