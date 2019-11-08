AK Partili belediyeden Türkiye İmam Hatipliler Vakfı'na 1,1 milyon TL

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı’nın (TİMAV) seçimler öncesinde Erdoğan’ı “Aynen Devam” başlıklı kampanya ile destekledikleri raporlara yansıdı. TİMAV’ın itiraf gibi raporunda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde lobi faaliyeti yürütüldüğü de ortaya çıktı.

2019’da Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne genel sekreter olarak atanan Ecevit Öksüz’ün genel başkanlığını yürüttüğü TİMAV’ın raporunda, Erdoğan’a destek “Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde imam hatiplerin önünde bulunan engelleri, başörtüsü yasağını ve vakfımızın diğer çalışma alanları olan din, eğitim ve sosyal politikalar alanında pek çok yasağı kaldıran Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı ve icraatını destekleyen ve bir daha bu yasak ve engellemelere maruz kalmamak amacına matuf bir çalışma profesyonel bir ajans tarafından hazırlanan görseller, videolar, internet sitesi vb. materyallerle desteklenerek ‘Aynen Devam’ temasıyla seçim öncesi kamuoyu ile paylaşılmıştır” ifadeleri ile vurgulandı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde lobi faaliyeti yürüttüklerini açıklamaktan da çekinmeyen TİMAV raporunda, “24 Haziran seçimleri sonrası yeni oluşan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başkan yardımcılarına, bakan olarak görev alan isimlere, bakan yardımcılarına, milletvekillerine ve ilgili diğer kurumlara tüzüğümüz gereği imam hatipler adına lobi faaliyeti yürütmek maksadıyla hayırlı olsun içerikli tebrik mektupları gönderilmiştir” denildi.

‘SPONSOR’ BELEDİYE

Vakfın faaliyetleri için AK Partili Konya Selçuklu Belediyesi’nin TİMAV afişleri, tanıtım ve organizasyon giderlerini yıllardır üstlendiği, kitaplarını bastırdığı öğrenildi. Belediye bütçesinden “lobi faaliyeti” için vakfa aktarılan rakamın 1.1 milyon TL’ye ulaştığı raporlara yansıdı.

