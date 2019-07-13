AK Partili ismin 15 Temmuz kitabı tepki çekti

Dokuz dile çevrilen kitaba göre, 15 Temmuz gecesi sadece AK Partililer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘direndi.’

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) bütçesinden hazırlanan kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının yanı sıra çok sayıda fotoğraf da yer aldı.

Kamu kaynakları kullanılarak hazırlanan 80 sayfalık kitapta muhalefet milletvekillerine yönelik görüntüler yer almazken Genel Kurul’u yansıtan bir fotoğrafta bazı muhalefet üyelerinin sırtları dönük halleri yer aldı.

YENİDEN BASILACAK

Kitabın Meclis üyelerine dağıtılmasının ardından Meclis Başkanlığı devreye girdi. Edinilen bilgiye göre CHP Meclis Grup Yönetimi ile iletişime geçen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Milletvekili Naci Bostancı, “Bu kitabı sahiplenmiyoruz ve kabul etmiyoruz” dedi. Siyasi partiler daha sonra mutabakata vararak, kitabın yeni versiyonunun TBMM kaynaklarından aktarılacak bütçeyle yeniden hazırlanmasına karar verdi.

Gazi Meclis’te O Gece isimli kitaba tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Hiçbir koşulda kabul edilemez ve AK Partililerin bile sahiplenmeyeceği bir skandala imza atıldı” dedi.

Kitabın eksik ve yetersiz olduğunu vurgulayan Özel, darbeye direnen tek partinin AK Parti’ymiş gibi gösterilmesini eleştirdi. Albümün isminde Meclis ibaresi geçmesine rağmen Binali Yıldırım’ın kürsüde olduğu tek kare dışında TBMM fotoğrafı yok. Özgür Özel kitabın hazırlanma sürecinde üç saatlik söyleşi yaptığını ama sadece Erdoğan’ın sözlerine yer verildiğini söyledi. “Kitaba göre sadece Erdoğan ve AK Parti direndi” diyen Özel, yapılanın akıl işi olmadığını söyledi.



