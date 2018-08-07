AK Partili kadınlar 31 milyon kişinin kapısını çaldı

AKP Kadın Kolları’nın hazırladığı rapora göre, geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu’nda AK Parti kadın kolları üyeleri, ‘çat kapı ev ziyaretleri’ ile 24 milyon 809 bin 699 kişiye ulaştı.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre 25 Şubat-15 Nisan 2017 tarihleri arasında ülke genelinde bire bir ulaşılan insan sayısı 31 milyonu geçti. AK Parti açıklamasında bu çalışmanın tablosu şöyle tasnif edildi:

İŞTE REFERANDUM DÖNEMİ TRAFİĞİ

– Salon toplantılarında 1 milyon 744 bin 567 kişi ile görüşüldü.

– STK ziyaretlerin de 432 bin 599 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

– Esnaf ziyaretlerinde 713 bin 994 kişiye ulaşıldı.

– Ev sohbetlerinde 3 milyon 962 bin 79 kişi ile görüşüldü.

– Çat kapı ziyaretlerde 24 milyon 809 bin 699 kişi ile konuşuldu.

