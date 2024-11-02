AK Partili Mustafa Varank ölümden döndü

Bir arazi aracının test sürüşüne katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, aracın kaza yapmasının ardından kıl payı kurtuldu.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da bir arazi aracının test sürüşüne katıldı.

Edinilen bilgiye göre, test sürüşünde sudan çıkan aracın ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu Varank'ın içinde bulduğu araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı.

Aracın içinde ağaca yakın tarafta bulunan Mustafa Varank, kazadan şans eseri kıl payı kurtuldu.

O anlar saniye saniye kaydedildi.