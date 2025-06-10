AK Partili Türkeş'ten bebek katili Öcalan'a ''kurucu önder'' diyen Bahçeli'ye tepki

MHP lideri Bahçeli, dün MHP'nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için "kurucu önder" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin bu ifadelerine bir tepki de Alparslan Türkeş’in AK Parti’den milletvekili olan oğlu Tuğrul Türkeş'ten geldi.

Geçtiğimiz yıl 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısında bebek katili terörist elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı "gelsin Meclis'te konuşsun" diyerek yaptığı sürpriz açıklamayla "Terörsüz Türkiye" adlı yeni açılım sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamayla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Bahçeli ayrıca konuşması sırasında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için de "kurucu önder" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin bebek katili Öcalan için PKK'ya yakın çevrelerin kullandığı "kurucu önder" ifadesini kullanması bayramın ilk gününde siyaset arenasına damgasını vurmuş ve tartışmalara neden olmuştu.

MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in oğlu, eski MHP’li, AKP Ankara milletvekili Tuğrul Türkeş, bayram nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik “kişiye özel bayram mesajıdır” notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkeş, yaptığı paylaşımla Bahçeli’ye hem teşekkür etti hem de dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Türkeş, Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde babası Türkeş’in mezarı başında kullandığı “kurucu önder abdullah Öcalan” ifadesini de eleştirdi.

Bu tür bir ifadenin kamuoyunda yanlış algılara yol açabileceğini belirten Türkeş, “Bu ifade her yerde söylenebilir ama tek bir yerde asla telaffuz edilmemelidir: Babamın kabri başı” ifadelerini kullandı.

Türkeş, “Bahse konu kişinin (Abdullah Öcalan) Türk yargısı tarafından kesinleşmiş ‘terörist’ geçmişini ibra etmeye yönelik algılar yaratacağı noktasında, bu ifadenin kullanılmasının uygun olmadığını vicdani ve tarihe karşı sorumluluğum neticesinde açıkça beyan etme zarureti hasıl olmuştur” diye konuştu.

Aybüke Türkeş de tepki göstermişti

Hatta Bahçeli'nin MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarı başında gazetecilere yaptığı konuşmada kullandığı ifadelere Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'tan çok sert bir tepki gelmişti.

Aybüke Türkeş, Bahçeli'ye "Babam Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in mezarında terörist başı, hain, bebek katilinin “kurucu önder” olarak ilan edildiğini de gördük.. Mübarek bayram günü Babamın huzurunda O’nun aziz hatırasına yapılan en büyük saygısızlıktır. Yaşarken bunu yüzüne söyleyebilir miydiniz??!!!"" ifadeleriyle seslenmişti.

Türkgün'den Bahçeli'ye sansür

Bahçeli'nin "kurucu önder" açıklamasına yönelik tartışmalar devam ederken MHP'ye olan yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi'nin 7 Haziran tarihli basılı sayısında Bahçeli'nin açıklamalarında yer verdiği "kurucu önder" ifadesini haberde yer vermemişti.

Türkgün'ün basılı halindeki haberde yer almayan bu ifadeler, gazetenin internet sitesindeki haberde ise "bölücü terör faaliyetleri" ifadesiyle değiştirildiği görülmüştü.

Bahçeli ne demişti ?

MHP lideri Bahçeli her bayram olduğu gibi dün de Kurban Bayramı'nın ilk gününde MHP'nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra "Gençlik üzerinde oyunlara son verilmeli. Tüm siyasi partilere Atatürk’ün yolundan gidilmeli" diyerek yeni anayasa ve Terörsüz Türkiye vurgusu yapmıştı.

Bahçeli ayrıca konuşması sırasında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için de "kurucu önder" ifadelerini kullanarak "Bugün Türkiye, bölücü terör faaliyetlerinin kurucu önderi Abdullah Öcalan tarafından; barış ve demokratik toplum çağrısı açıklamasıyla, PKK’nın feshi ve silahların bırakılması kararı alınmış, bu da 12 Mayıs’ta 12’nci kongre ile kabul edilerek uygulamaya geçmiştir. Bu önemli bir adımdır. Türkiye’nin teröre son vermesinin bir başlangıcıdır. Bundan sonra demokratikleşme süreci ve insan hakları çerçevesinde güçlenerek Türkiye’yi; terörsüz Türkiye olarak kalıcı, ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve milli bütünleşme açısından da büyük, güçlü bir süper güç olma yolunun hedef olarak kabulünün de önemli bir anlayışın ve ruhun başlangıcıdır. O sebepten dolayı, bugünkü bayram, geçmiş dönemlerde yaşanan acılı ve Türkiye’yi karanlığa sürükleyen dönemlerin çok ötesinde önemli bir bayram olarak kabul edilmeli. Bayramın da manasına uygun hareket edilmeli ifadelerini kullandı. " demişti.