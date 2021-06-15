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AK Partili vekil şikayet etti; o müdür uçtu

AK Partili vekil şikayet etti; o müdür uçtu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın dün Sağlık Bakanı Koca'ya yönelik sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden o müdür için harekete geçildi.

AK Parti Şanlurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Urfa'daki sağlık sistemini eleştirdi. 

Uzun yıllar Şanlıurfa'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hastanesi'nde başhekimlik yapan Fakıbaba, sorunları Sağlık Bakanı'na anlatmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi. 

Fakıbaba, "Eski bir başhekim ve genel cerrahi uzmanı olarak Şanlıurfa'da sağlığın iyi yönetilemediğini görüyorum. Bunu iki yıldan beri bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak başarılı olamadım. Bu sefer Sayın bakanımızın Şanlıurfa'daki sağlıkla ilgili problemleri çözeceğini inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

HAREKETE GEÇİLDİ 

AK Partili Fakıbaba'nın paylaşımının ardından Urfa İl Sağlık Müdürlüğü'ne Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm getirildi. 

Görevden alınan Emre Erkuş da Manisa İl Sağlık Müdürü olarak atandı. 

Yaşanan gelişmelerin ardından Fakıbaba yaptığı paylaşımı sildi. 

Etiketler ahmet eşref fakıbaba fahrettin koca sağlık bakanı il sağlık müdürü şanlıurfa
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