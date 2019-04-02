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  2. Güncel
  3. 02 Nisan 2019 20:29

AK Parti'nin Beyoğlu'ndaki itirazı reddedildi

AK Parti Beyoğlu ilçe teşkilatının 13 sandıktaki itirazı reddedildi.

AK Parti'nin Beyoğlu'ndaki itirazı reddedildi
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AK Parti Beyoğlu ilçe teşkilatı, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu binasına gelerek 13 sandıkta itirazda bulundu. Başvuruyu inceleyen kurul, iddiaların soyut olması ve delile dayanmaması gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

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AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, AK Parti Beyoğlu Başkan Adayı Ali Haydar Yıldız ve beraberindekiler Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu binası önünde toplandı. 

Odatv'de yer alan habere göre, Muş ve Yıldız ilçe seçim kurulu binasına girdi. Bir süre sonra binadan çıkan ilçe başkanı ve belediye başkan adayı daha sonra ilçe seçim kurulu binasının yanında bulunan Beyoğlu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Muş ve Yıldız açıklama yapmadan ayrıldı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

AK Parti'nin Beyoğlu'ndaki itirazı, Beyoğlu 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından, iddiaların soyut olması ve hiçbir belge veya delile dayanmadığı gerekçeleriyle reddedildi.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da durumu "AKP'nin İstanbul Beyoğlu'nda Büyükşehir Belediye seçimine ilişkin yaptığı itirazların tümü, soyut iddialara dayandığı için İlçe Seçim Kurulu'nca reddedilmiştir" ifadeleriyle duyurdu.

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