''AK Parti'nin Demirtaş'ı serbest bırakma şartı'' deyip açıkladı

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.

Balbay, “Cumhur’da sat-ranç!” başlıklı son yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP ile birlikte yüzde 50’yi bulamayacağını gördüğünü yazdı.

"HER TÜRLÜ PAZARLIĞI DENİYOR"

Erdoğan’ın iktidarını sürdürmek için iki formül kaldığını belirten Balbay, “Birincisi Cumhur İttifakı’nı genişletmek. İkincisi yüzde 50 artı 1’i indirmek. İlkini aylardır deniyorlar. Bir türlü olmuyor. Saadet Partisi ile ilişkiler “Temel”den bozuk! İYİ Parti’yi bir türlü çözemediler. HDP ile akla gelen gelmeyen her türlü pazarlığı deniyorlar. Oradan da istediklerini şu aşamada bulamıyorlar” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN DİLE GETİRMESİ ZOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 50 artı 1’in indirilmesi gerektiğini dile getirmesinin zor olduğunu ileri süren Balbay, “Kendisini pek çok bakımdan bağladı. Gelinen noktada hem, ‘Bu kardeşinizi getirin, başkanlık sisteminde her türlü sorunu çözsün’ dedi tutamadı, hem yeniden yüzde 50 oy alacak zemin ve ittifakı oluşturamadı. Bunun üstüne, barajı düşürelim dese, yenilgiyi baştan kabul etmiş olacak. Eğer kendisi dışında oluşacak bir ortamla cumhurbaşkanı seçilme oranı yüzde 40’a inerse bir nebze rahatlayacak” diye yazdı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ İDDİASI

Balbay, Ankara’da yankılanan bir kulis bilgisi paylaştı. İddiaya göre Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olup HDP tabanının Millet İttifakı adayına oy vermemesini sağlama sözü verse hemen serbest bırakılacak. “Şu aşamada bu da olmuyor” diyen Balbay, “Aşağı baksan yüzde 50, yukarı baksan yetersiz ittifak!” dedi.

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