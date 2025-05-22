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AK Parti'nin Ekonomi kurmayı Zeybekçi'nin 5 bin TL'lik konut kirasına tepki yağdı

AK Parti'nin Ekonomi kurmayı Zeybekçi'nin 5 bin TL'lik konut kirasına tepki yağdı
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AK Parti'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Zeybekçi'nin Türkiye genelindeki konut kiralarını 5 bin TL civarında olduğunu sanmasına tepki yağdı...

AK Parti'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sunduğu Sorgusuz Sualsiz adlı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Zeybekci, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanarak geçici olarak görevden alınması sürecini değerlendirirken "19 Mart süreci tabii ki ekonomiye zarar verdi. Buna “vermedi” demek söz konusu olamaz. Ekonomiye zarar vermek süreç ister. Bugün olan bir vakanın ekonomideki sonuçları 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık süreçlerde ortaya çıkar. Ama finans piyasalarıyla ilgili, o sürecin Türkiye'ye zarar verdiğini tabii ki söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

5 bin TL'lik kira açıklaması tepki çekti

Zeybekci ayrıca asgari ücretli, emekli ve memurların geçim derdiyle ilgili soruyu yanıtlarken de "En düşük emekli maaşı 15 bin lira yeterli değil. Bununla insanlar çok zor imkanlarla yaşıyor. Bunu 15 bin lira değil de 100 bin lira yapsak ne olur? Siz vatandaşın alacağı yumurta, et; diğer tüketim maddelerinin miktarlarını attırmadığınız sürece dağıttığınız para otomatik olarak enflasyon olarak yansır. Şu an asgari ücret 22 bin lira değil de 52 bin lira olsaydı derhal kiralar 5 bin liradan 15 bin liraya çıkardı." ifadelerini kullandı.

 

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Etiketler Nihat Zeybekci kira kira fiyatları konut kiraları ak parti
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