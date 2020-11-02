AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı İzmir'deki depremde öldü

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamasında şöyle dedi;
Önceki Dönem Bayraklı İlçe Gençlik Kolları Başkanımız, Ekrem Özgür Duman kardeşimizi İzmir depreminde kaybettik.
Kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz.
Başımız sağolsun.
Mekanı cennet olsun...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol