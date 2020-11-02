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  3. 02 Kasım 2020 17:49

AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı İzmir'deki depremde öldü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada eski gençlik kolları başkanının depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı İzmir'deki depremde öldü
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AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamasında şöyle dedi;

Önceki Dönem Bayraklı İlçe Gençlik Kolları Başkanımız, Ekrem Özgür Duman kardeşimizi İzmir depreminde kaybettik.

Kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz.
Başımız sağolsun.
Mekanı cennet olsun...

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