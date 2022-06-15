''AK Parti'nin kalesi'' diye bilinen ilimizden yürek yakan manzara

Her seçimde AK Parti'nin büyük farkla kazandığı Konya'dan gelen bu acı görüntüler Türkiye'deki enflasyon, geçim sıkıntısı ve ekonomik dar boğaz gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, toz şekerin kilosunun 22 lira 75 kuruştan satıldığı Tarım Kredi Kooperatifi marketi önünde izdiham yaşandı. Ereğlililer, ucuz şeker alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Ereğli’deki Tarım Kredi Kooperatifi marketinde toz şekerin kilosunun 22 lira 75 kuruştan satıldığını duyan vatandaşlar, bugün ucuz şeker alabilmek için markete akın etti. Ereğlililer, ucuz şeker alabilmek için marketin önünde mücadele verdi.

Bazı vatandaşlar ise tüm uğraşlarına rağmen ucuz şekerden alamadı. Maaşı yetmediği için ucuz ürünleri kovaladığını söyleyen bir vatandaş, "Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Ağzımızı da açtırmıyorlar, oturup ağlamak lazım. Maaşımız yetmediği için buradayız, keyfi gelmez ki kimse. Ekonominin düzelmesi için savurganlığın kalkması lazım. Her şeyin küçülmesi lazım. Gidişat kötü. Yine bizim iyi kötü maaşımız var. Hiç olmayanlar var, okuyanlar var. Şimdi de 4-5 kilo yağ için bekliyoruz" diye konuştu.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin en fazla şeker pancarı üreten şehri Konya’da yaşanan bu görüntüler, AKP iktidarının 20 yıllın sonunda oluşturduğu bir tablodur. Üretime teşvik edilmeyen çiftçi tarımı bırakırsa geleceğimiz nokta şeker kuyrukları olur" dedi.

ANKA