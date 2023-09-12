AK Parti'nin ''muhtemel'' İBB adayı dolar kurunu böyle unuttu

İBB Meclisi Eylül ayı olağan toplantısında adı AK Parti'nin Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları listesinde yer alan AK Partili Tevfik Göksu'nun, kürsüde İBB yönetimini "İSKİ'nin borcunu 13 milyar 750 milyona çıkarmakla" suçlarken, Dolar'ın 27 TL'yi aşmış olduğunu unutması tepki çekti.

Saraçhane’deki İBB Meclisi’nde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eylül ayı olağan toplantısında borç tartışması çıktı.

AKP’Lİ GÖKSÜ: BU FİLMİ 30 SENE ÖNCE DE İZLEDİK

Kürsüde konuşan İBB AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu “Biz 4 buçuk yıldır. Bu kürsüye ikazlarımızı yaptık. Çünkü biz CHP’yi çok iyi tanıyoruz. Biz bu filmi 30 sene öncede izledik. O zaman olduğu gibi şimdi de İstanbul’a yazık edeceklerini ve İstanbul’un geleceğini karartacaklarını biliyorduk” dedi.

’40 BİN İHALE YAPILMIŞ…’

Göksu “1 Temmuz 2019- 1 Temmuz 2023 İBB’ye alınan personel sayısı 66 bin 712, İBB SGK kayıtlarına giren insan sayısı. Peki, atılan ne kadar, İBB ile işverenin kararı ile SGK kaydı silinen ve çıkartılan işçi sayısı 23 bin 298. Şu ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi 40 bin ihale yapmış. Kaç tanesini televizyonda gördüm? Hani şeffaf olacaktı, bakın 24 tane televizyonda yayınlanmış. Onlarda tekrar iptal edilmiş” diye konuştu.

‘BÜTÇEYİ BORCU 5 KAT YÜKSELTTİNİZ’

Göksu “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarını yüzde 29’dan yüzde 9’a indirdiniz. 3 kat İstanbul’u küçülttünüz. 28 milyar borçla aldığınız büyükşehir belediyesinin bütçesinin borcunu 5 kat yükselttiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarını yüzde 29’dan yüzde 9’a indirdiniz. 3 kat İstanbul’u küçülttünüz. 28 milyara borçla aldığını İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinin borcunu 5 kat yükselttiniz. 30 yıldır ilk defa İstanbul’u borçlanamaz hale getirdiniz. AK Parti döneminde borcun bütçeye oranı yüzde 89 iken bunu yüzde 177’ye çıkardınız. 350 milyon olan İSKİ’nin borcunu kaça çıkardınız biliyor musunuz? 13 milyar 750 milyona çıkardınız” dedi.

BALYALI: İSTANBUL’A ADAY OLMASINI YÜREKTEN İSTİYORUZ

Göksu’nun iddialarına cevap vermek için söz alan CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı şunları söyledi: “Sayın başkana bu yanlış bilgileri kim veriyor bilmiyorum ama biz vermiyoruz. Biz sayın başkanın zannediyoruz ki İstanbul’a aday olmasını istemeyenler tarafından bu şekilde bilgilendirildiği kanaatindeyiz. Biz doğru bilgileri verelim çünkü biz kendisinin İstanbul’a aday olmasını yürekten istiyoruz. Sonuçta matematik diye bir şey var. Sayın Tevfik Göksu diyor ki 66 bin 712 kişi işe girdi. 23 bin 298 kişi de işten çıkmış. Yani 43 bin kişi civarında giren çıkan arasında fark var. Biz demek ki bu dönem içerisinde 43 bin kişi işe almışız. Şuan da çalışıyorlar. Biz geldiğimizde çalışan sayısı 85 bin civarındaydı. Demek ki 120 bine falan gelmiş olması lazım belediye çalışanının. Belediye çalışanı 89 binde arkadaşlar. İşten çıkardığımız da 23 bin kişi diyor. Ciddi bir matematik hatası var. Ben Sayın Göksu’ya bu matematiği tekrar yapmasını ya da kendisine bu bilgiyi verenleri sorgulamasını rica edeceğim.”

‘SENEDE 40 BİN DEĞİL BİN 500 TANE İHALE YAPILIYOR’

Göksu’nun şeffaf olmayan ihaleler iddialarına cevap veren Balyalı “Diyor ki ‘40 bin ihale yapıldı’ ben bu belediye de 2 dönem, 2 yıl denetim komisyonu üyeliği yaptım. Senelik yapılan ihale bin, bin 500 tane falandı. Üstelik bu rakama sadece Büyükşehir Belediyesi değil, İSKİ ve İETT’nin ihaleleri dahil olmak üzere hepsi denetim komisyonuna geliyor. Sadece açık ihaleler değil, pazarlık usulü ihaleler ve doğrudan satışlarda geliyor. Hepsinin toplamı bin 500, 2 bin. Nereden çıktı 40 bin.” şeklinde konuştu.

‘DOLARI SİZ 2,5 İLE ÇARPARKEN BİZ BUGÜN 27 İLE ÇARPIYORUZ’

İBB’nin borçlarının arttığı yönünde ki iddiaları da cevaplandıran Balyalı, “Dolar 2 buçuk, 3 lira iken kredileri biz bugün 27 liradan ödüyoruz. Euro 3 lira iken, 3 buçuk lira iken, 4 lira iken alınan kredileri biz bugün 28-29 liradan ödüyoruz. Yani 100 bin doları siz 10 sene önce 2 buçuk ile çarparken bugün 27 ile çarpıyoruz. Buna da kur farkı diyorlar. Büyükşehir belediyesinin ödemiş olduğu banka kredilerinin önemli bir çoğunluğu ne yazık ki kur farkına kurban gitti. Bu da sizin suçunuz arkadaşlar. Ekonomiyi siz yönetiyorsunuz. Bakın biz bu kadar işi 1 tek kuruş kredi almadan yaparız. Yarın doları 6 liraya getirin, biz bir tek kuruş kredi almadan bütün bu metrolar dahil hepsini yaparız. Ülkenin ekonomisini batıracaksınız, doları 27 liraya getireceksiniz. Ondan sonra ‘Büyükşehir belediyesinin dolarla borcu mu var?’ diyeceksiniz” dedi.