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Akademisyenler de grev kararı aldı: Üniversitelerde grev başlıyor

Akademisyenler de grev kararı aldı: Üniversitelerde grev başlıyor
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Eğitim Sen üyesi akademisyenler, öğrencilerin demokratik Türkiye, özgür ve özerk üniversite mücadelesini desteklemek amacıyla yarın iş bırakma eylemi yapacak.

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalar, baskılar ve hukuksuzluklara karşı öğrencilerin yanında oldukları vurgulandı.

Açıklamada, "Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara ve hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yürüttükleri demokratik Türkiye; özgür, özerk üniversite mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız. Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları olarak 25 Mart Salı hizmet üretmiyoruz. İnsan, toplum, doğa yararına bir üniversite talebini yükseltiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler grev akademisyenler üniversite üniversitelerde grev var
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