Akaryakıtta tabelalar değişti: Benzine okkalı zam

Akaryakıtta beklenen fiyat artışı gerçekleşti. Benzinin litre fiyatına 1 lira 24 kuruş zam geldi. İşte il il akaryakıt fiyatları...

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesi sonrası, akaryakıt fiyatlarına zam gelmişti. Benzin grubunda 82 kuruş, motorin grubunda 77 kuruş, LPG grubunda 35 kuruş fiyat artışı yaşanmıştı.

7 Ocak itibariyle benzinin litre fiyatına 1 lira 24 kuruş zam geldi. Fiyatlar gece yarısından itibaren güncellendi.

Motorin ve LPG fiyatları ise değişmedi.

İşte 6 Ocak Pazartesi günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,69 TL

Motorin fiyatı: 45,32 TL

LPG fiyatı: 28,08 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,29 TL

Motorin fiyatı: 44,77 TL

LPG fiyatı: 28,17 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,14 TL

Motorin fiyatı: 45,81 TL

LPG fiyatı: 28,13 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,75 TL

Motorin fiyatı: 46,43 TL

LPG fiyatı: 27,88 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,85 TL

Motorin fiyatı: 46,47 TL

LPG fiyatı: 27,33 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,93 TL

Motorin fiyatı: 45,68 TL

LPG fiyatı: 27,38 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,53 TL

Motorin fiyatı: 46,17 TL

LPG fiyatı: 27,24 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,63 TL

Motorin fiyatı: 46,27 TL

LPG fiyatı: 27,31 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,81 TL

Motorin fiyatı: 46,49 TL

LPG fiyatı: 27,06 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,25 TL

Motorin fiyatı: 45,92 TL

LPG fiyatı: 27,96 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,35 TL

Motorin fiyatı: 46,01 TL

LPG fiyatı: 28,10 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,52 TL

Motorin fiyatı: 46,15 TL

LPG fiyatı: 27,73 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,55 TL

Motorin fiyatı: 46,21 TL

LPG fiyatı: 28,43 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,52 TL

Motorin fiyatı: 46,21 TL

LPG fiyatı: 27,95 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,93 TL

Motorin fiyatı: 46,56 TL

LPG fiyatı: 28,19 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor