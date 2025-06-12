Akaryakıtta yeni zam dalgası başladı: Gelecek zamma da zam geldi!

Kurban Bayramı tatili öncesinde Motorin ve LPG fiyatlarına gelen indirimlerin es geçtiği benzin fiyatlarına ve motorin fiyatlarına yeni zamlar geliyor... Hatta beklenen zam oranına da zam geldi... İşte beklenen zam oranı ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Kurban Bayramı öncesinde LPG ve Motorin fiyatlarına peş peşe gelen indirimlerin ardından benzinli araç sahipleri "benzine indirim" beklentisine girmişti. Ancak beklenen olmadı ve bayram tatili öncesinde benzin fiyatlarına indirim gelmedi.

Daha da kötüsü indirim beklenirken şimdi hem benzine hem de motorine zam geliyor.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre göre petrol fiyatlarında bu hafta sert bir düşüş olmaması durumunda 13 Haziran Cuma gününden geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 1 TL 8 Kuruş zam gelmesi bekleniyordu. Ancak edinilen son bilgilere göre 1,08 TL'lik zamma da zam geldi.

Sektör yetkilileri bu gece yarısından sonra ( 13 Haziran Cuma günü itibariyle ) benzinin litre fiyatına 1 TL 46 Kuruş, motorine ise 14 Haziran Cumartesi günü itibariyle 1 TL zam beklediğini açıkladı.

Beklenen zam öncesinde benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 46,90 TL’ye, Ankara’da 47,58 TL’ye, İzmir’de 47,91 TL’ye satılıyor.

İşte 12 Haziran Perşembe günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,56 TL

Motorin fiyatı: 47,06 TL

LPG fiyatı: 26,54 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,90 TL

Motorin fiyatı: 46,21 TL

LPG fiyatı: 26,63 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,90 TL

Motorin fiyatı: 47,40 TL

LPG fiyatı: 26,59 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,73 TL

Motorin fiyatı: 48,19 TL

LPG fiyatı: 27,08 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,88 TL

Motorin fiyatı: 48,41 TL

LPG fiyatı: 26,19 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,74 TL

Motorin fiyatı: 47,30 TL

LPG fiyatı: 25,98 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,31 TL

Motorin fiyatı: 47,81 TL

LPG fiyatı: 25,70 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,54 TL

Motorin fiyatı: 48,03 TL

LPG fiyatı: 25,77 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,64 TL

Motorin fiyatı: 48,13 TL

LPG fiyatı: 27,12 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,98 TL

Motorin fiyatı: 47,49 TL

LPG fiyatı: 26,42 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,34 TL

Motorin fiyatı: 47,87 TL

LPG fiyatı: 27,32 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,31 TL

Motorin fiyatı: 47,79 TL

LPG fiyatı: 25,19 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,36 TL

Motorin fiyatı: 47,84 TL

LPG fiyatı: 26,89 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,35 TL

Motorin fiyatı: 47,84 TL

LPG fiyatı: 26,51 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 49 TL

Motorin fiyatı: 48,46 TL

LPG fiyatı: 27,50 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.