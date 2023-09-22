Akbank, Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Reklam Filmi ile Tarihi Yolculuğu Kutluyor

Akbank yayınladığı özel reklam filmi ile Türkiye'nin zengin tarihini, bugünün başarılarıyla birleştirerek, Cumhuriyetin 100. yılına saygı ve sevgi ile bir iz bırakıyor.

Akbank, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını özel bir reklam filmiyle kutladı. “Bu Kalp Attıkça Ayrılmayız Cumhuriyet Yolundan” mesajıyla yayınlanan film ile Cumhuriyet coşkusu paylaşılıyor. Filmde Cumhuriyet’in ilk yılları ile bugün arasındaki sarsılmaz bağ, Cumhuriyet değerleri ile 100 yılda kaydedilen büyük gelişim ve ilerleme, güçlü Türkiye için harcanan çabalar ve elde edilen başarılar aktarılıyor. Tarımdan teknolojiye, eğitimden sanata her alanda tarihi gelişim yolculuğu duygusal karelerle ekranlara yansıyor. Söz ve müziğin Kaan Tangöze’ye ait olduğu, Duman’ın yorumladığı ‘Gönül İster’ parçası bu karelere eşlik ediyor.

Filmin, Akbank’ın Cumhuriyet’e olan kalpten bağlılığının bir ifadesi olduğunu belirten Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç; “Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarken, bilimden sanata teknolojiden eğitime her alanda güçlü gelişim yolculuğumuz sürüyor. 100 yıl önce atılan tohumlar bugün meyvelerini veriyor. Cumhuriyetin 100. yılında 75. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Akbank da Cumhuriyet yolunda kalpten gelen bir bağlılıkla ilerlemeye devam ediyor. Ülkemizin gelişimine ve büyümesine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. İleriye umutla bakarak, Cumhuriyetimizin izinde nice 100 yıllara yol alıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye'nin hayallerinin ve hedeflerinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Geçmişten bugüne, Türkiye'nin ilerlemesine ve büyümesine katkıda bulunmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Akbank, “Cumhuriyetin izinde nice 100 yıllara” mesajıyla, Türkiye'nin geleceği için her zaman Cumhuriyetin izinde durma sözünü yineliyor.

KÜNYE

Reklamveren: Akbank

Reklamveren Ekibi: Beril Alakoç, Murat Büyükkucak, Ayşe Oskay Kurtoğlu, Melis İnceoğlu Güney, Levent Özsaygı

Reklam Veren Dijital Ekip: Mustafa Yıldız, Adem Erdem

Reklam Veren Medya Planlama Ekibi: Emre Albayrak, Mustafa Ersoy, Sıla Zeka

Reklam Veren Araştırma Ekibi: Zeynep Soysal, Mürüvet Demirboğa

Reklam Veren PR Ekibi: Ceyla Arsel, Demet Polat

Reklam Ajansı: TBWA\Istanbul

CCO: İlkay Gürpınar

ECD: Volkan Karakaşoğlu

CD: Ufuk Işık

Yaratıcı Ekip Liderleri: Buğra Birgin, Mehmet Demirel

Yaratıcı Ekip: Oytun Vural, Samet Çiçek, Şeyma Uysal, Aytekin Taş

Genel Müdür: Ela Bilgisel

Genel Müdür Yardımcısı: Burçin Birim

Marka Ekibi: Ömer Kılavuz, Cansu Balcı, Cansın Ergun, Seda Tosun

Dijital Ekip: Gülten Yılmaz

Sosyal Medya Ekibi: Burcu Yılmaz, Bengü Çan, Samet Gökdere, Gökalp İğci

CSO: Toygun Yılmazer

Stratejik Planlama Ekibi: Nisan Danışman, Berkay Başer, Muammer Nuray, Sena Sarıkaya

Prodüksiyon Optimazasyonu: Neslihan Gücüm

Prodüksiyon Ekibi: Dilan Davutoğlu, Sezgin Saka

Prodüksiyon Şirketi: Anima İstanbul

Yönetmen: Aytuğ Üngör

Gönül İster Müzik Yorum: Duman

Söz/Müzik: Kaan Tangöze

Müzik Yapım: Pasaj Müzik

Telif Hakları Danışmanı: Portal Rights Management

Post Prodüksiyon: IPD

İletişim Danışmanlığı: ÜNİTE Edelman