Akdeniz'de peş peşe deprem

Akdeniz'de sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.00 sıralarında ise 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.00de, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7.22 kilometre olarak kaydedildi.

SABAH DA DEPREM OLMUŞTU

AFAD, sabah saat 07.20'de, yine Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Depremin derinliği 15 kilometre olarak kaydedilmişti.

Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de sabah meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurmuştu.. Depremin derinliği ise 76.6 kilometre olarak açıklanmıştı.