Akıllara durgunluk veren olay: Lüks cip sürücüsü geçiş ücreti ödememek için bakın ne yaptı!

Tuzla'da yaşanan olayda lüks cip sürücüsü otoyolda geçiş ücreti ödememek için taktırdığı katlanır plaka sistemiyle plakasını gizledi.

Köprü, otoyol gibi ücretli yollarda geçiş ücretlerini ödemek istemeyen sürücüler yeni yöntemlere başvurmaya başladı. Bez, çamur ve kağıtla plaka kapatan sürücülere rastlanırken, bir cip sürücüsü ise katlanır plaka sistemiyle görüldü. Tuzla mevkiinde seyir halindeki cip sürücüsünün, ücretli otoyola girdiğinde katlanır sistemle plakasını gizlediği görüldü. Çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

''ALTINDAKİ ARABAYA BAK, HESABINI YAPTIĞI PARAYA BAK''

Söz konusu durumu videoya alan kişi, gördükleri karşısında şaşkına dönerken, ''Adam çağ atlamış. Ne adamlar var. 3 kuruş vermemek için yapılanlara bak. Altındaki arabaya bak, hesabını yaptığı paraya bak'' dedi.

Gizli plaka, elektrikli plaka ya da kumandalı plaka adlarıyla internette satışı yapılan plakaların fiyatları bin 500 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor.