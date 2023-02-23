  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Akkuyu’da 600 işçi iş bıraktı

Akkuyu’da 600 işçi iş bıraktı

Akkuyu’da 600 işçi iş bıraktı
Güncelleme:

Mersin Akkuyu’da nükleer santral inşaatında faaliyet gösteren Sintek firmasında çalışan yaklaşık 600 işçi, yetersiz zam teklifine karşı iş bıraktı.

İşçiler ve işverenler arasında yapılan görüşmelerde işveren tarafı yüzde 10 zam teklif ederken işçiler yüzde 30 zam talebinde bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Cengiz Karagöz'ün haberine göre DİSK Devyapı-İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, duruma tepki gösterdi.

Giderek derinleşen ekonomik krizden işçilerin olunsuz etkilendiğini belirten Demir, işçilerin taleplerine vurgu yaptı.

Yetkililere çağrıda bulunan Demir, “İşçileri yoksulluğa iten düşük zam oranlarından vazgeçerek isçilerin bu haklı ve insani taleplerini bir an önce karşılayın” dedi. 

Etiketler akkuyu akkuyu nükleer işçiler zam iş bırakma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir’e deprem uyarısı
TOKİ açıkladı: Deprem bölgesinde yeni binalar nerelere yapılacak?
Deprem bölgesinde hayat kurtardı: İşte dayanıklı binalarda kullanılan o sistemler
Bakanlık deprem desteklerini açıkladı
ABD’de binden fazla uçuş iptal edildi
TUİK verileri açıkladı: Taşıt sayısı yüzde 111,2 arttı.
Beşiktaş, Divan Kurulu toplantısını erteledi!
Enkaz altındaydı: 17’nci günde canlı olarak çıkarıldı
Pelin Akil: Hava aydınlanana kadar avize sallanıyor mu diye bakıyorum