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  3. 26 Ağustos 2020 08:05

Akşener'in şahit olduğu nikahı kıyan memur görevden alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şahit olarak katıldığı nikahı kıyan memur Erdem Sakınmaz, görevden aldı. Sakınmaz, Akşener'e ''Sayın Genel Başkanım'' diye hitap etmişti.

Akşener'in şahit olduğu nikahı kıyan memur görevden alındı
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in şahit olarak katıldığı nikâhı kıyan Çorum Belediyesi evlendirme memuru Erdem Sakınmaz görevden alındı. AK Partili Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından yeni nikâh memuru atanırken, görevden alma gerekçesi açıklanmadı.

Gazetede Duvar'dan Elvan Yılmaz'ın haberine göre; Akşener, geçen hafta sonu İyi Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner’in oğlunun düğününe katılmak için Çorum’a geldi. Bir düğün salonunda gerçekleşen düğün töreninde Akşener nikâh şahitliği yaptı. Bu sırada Çorum Belediyesi evlendirme memuru Erdem Sakınmaz, İyi Parti liderini salondaki misafirlere tanıtırken, “Sayın Genel Başkanım Meral Akşener” diye hitap etmiş, Akşener de salonda bulunanlardan Erdem Sakınmaz’a özel alkış istemişti.

Görevden alınan nikâh memuru Erdem Sakınmaz’ın yerine Çorum Belediyesi Kültür Sosyal Müdürü Hasan Tomuk getirildi.

Gazete Duvar

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