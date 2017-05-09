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  3. 09 Mayıs 2017 15:18

Alanya sahilinde şok görüntü

Antalya’nın Alanya ilçesinde sahile vurmuş ölü inek görenleri şaşkına çevirdi.

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Hayvan ticareti yapılan gemiden telef olduğu için atıldığı ya da düştüğü tahmin edilen inek, sabah saatlerinde Keykubat Plajı kıyısına vurdu. Plaja güneşlenmek ve yüzmek için gelen turistler, telef olmuş ineği görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Sahildeki restoranlara gelen tatilciler, şaşkın bakışlarıyla karşılayarak telef olmuş inek manzaralı kahvaltı yaptı.



Sahildeki bir işletmenin ihbarı üzerine harekete geçen Alanya Belediyesi Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemenin ardından telef olan ineği kepçeyle olay yerinden kaldırdı.



1 ay içinde telef olmuş 6 inek kıyaya vurdu
Gemiden telef oldukları için atıldığı ya da düştüğü tahmin edildiğini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Yücel, 1 ay içinde telef olmuş 6 Hollanda İneğinin daha ilçenin farklı bölgesindeki kıyalara vurduğunu belirti.

İHA

sahil , inek , alanya