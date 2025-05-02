ALES sonuçları açıklandı
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ÖSYM, 13 Nisan'da gerçekleştirilen 2025-ALES/1 sonuçlarını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişerek öğrenebilecek. ALES sonuçları, yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir kriter olarak değerlendiriliyor.
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