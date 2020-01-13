Ali Tezel'e "Gazete yazını talimatla mı yazdın ?" sorusu !

Sabah 07:00'de evine gelen 5 polis tarafından İstanbul Vatan Emniyet’e götürülen Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programına yaşadıklarını anlattı: “Sosyal güvenlik açığını eleştirdiğim köşe yazılarını talimatla yazıp yazmadığımı, sosyal medyada yazmış olduklarımı, telefon görüşmelerimi sordular” dedi.

Serbest kalmasının ardından Akşam Postası canlı yayınına bağlanan Ali Tezel şöyle konuştu:

"Sabahın erken saatlerinde Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındım. FETÖ’cü olduğum iddiasıyla soruşturma başlatıldığını söylediler ve ifademi aldılar. Demir parmaklıklar arkasında bir saat kadar bekledim. Özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu anladım. Yazmış olduğum köşe yazılarını, sosyal medyada yazmış olduklarımı ya da şu tarihte neden onunla görüştün gibi soruları sordular. Sosyal güvenlik açığını eleştiren yazılarım da vardı bunların içerisinde. Bunlar benim görüşlerim. Yıllardır eleştirilerimi köşe yazısı olarak yazıyorum her tür medya mecrasında da dolaşıyor bunlar. Şu tarihte neden şununla görüştün diye soruyorlar. Ben yıllardır emeklilik konularında binlerce insanın eşine dostuna akrabasına yardım ettim. Bunu anlattım. İşim bu benim dedim.

Öğlen saatlerinde gözaltı süremin dolduğunu ve serbest bırakılacağımı söylediler. FETÖ’cülüğü bana yakıştıranlara “ayıp ettiniz” diyorum. FETÖ’nün bana yakışma şansı yok. Gerçek FETÖ’cüler dışarıda dolaşıyor, ilgisi olmayanlara ise böyle haberler, yargılamalar yapılmasından dolayı FETÖ’cülüğün iyice sulandırıldığını düşünüyorum."

Tezel, Güner’in, “2015’te Bank Asya’ya para yatırırken bir paylaşımınız var. Bu da size soruldu mu?” şeklindeki sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Evet soruldu. O fotoğrafı çekip ben yayınladım. Bankalar Kanunu ‘herhangi bir bankayı isim vererek kötüleyemezsin. Herhangi bir bankanın batmasına sebep olacak haberler yapamazsın’ der. O zamanlarda yasal olarak açılmış bankaya devletin en üst makamı hakkında hiçbir karar yokken ‘oraya para yatırmayın’ diyordu. Her zaman haklıdan, hukuksuzluğa uğramıştan ve mağdurdan yana birisi oldum. O tarihte Bank Asya, BDDK kararı olmaksızın, hukuksuz bir şekilde linç edilmişti. Açılışında kurdeleyi kimler kesti ilk önce ona bakmak lazım’’.