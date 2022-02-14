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Alişan- Buse Varol krizinin nedeni ortaya çıktı!

Alişan- Buse Varol krizinin nedeni ortaya çıktı!

Boşanacakları iddia edilen Alişan ve Buse Varol çifti ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Alişan doğum günü pastasının üstüne ölen abisi Selçuk Tektaş'ın fotoğrafını bastırmak isteyince Buse Varol ile evlilik krizi ortaya çıkmış.

Alişan ve Buse Varol'un ayrılıklarına kadar giden gerilimin sebebi ortaya çıktı. Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında bir kaynaktan gelen bilgiyi aktardı. Alişan ve Buse Varol'un evliliğindeki kriz için bomba bir iddia ortaya atıldı.

İddialara göre, Alişan, kızının doğum gününde ölen abisi Selçuk'un fotoğrafının olduğu bir pasta istemiş. Buse Varol ise duruma karşı çıkarak "Kesinlikle olmaz, aile ile kutladığımız partide yapalım pastayı" demiş. Bu itiraz da evlilikte krizi yol açmış...

Bu konuyu duyan Seren Serengil "Böyle bir rezillik olur mu ya? Akıl tutulması bu" dedi.

 

Etiketler alişan Buse Varol
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