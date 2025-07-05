Alkollü içeceklere de ÖTV zammı geliyor

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın akaryakıt, içki ve tütünde ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurmuştu. Önce akaryakıt ardından da sigaralar bu ÖTV zammından nasibini aldı. Şimdi ise sıra alkollü içeceklere geldi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artış yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 12 maddesinin (5) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını bugün itibarıyla %15,71 olarak hesaplamıştır." denildi.

Yüzde 15,71 zammın etkileri de piyasaya yansımaya devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından zam furyası sigaralardan devam etti. Şimdi de sırada alkollü içecekler var.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, alkollü ürünlere yeni bir zam daha geldiğini açıkladı. Dündar’ın paylaşımına göre özellikle bira ve rakı grubu ürünler, ÖTV artışıyla birlikte yeniden zamlandı.

Güncellenen fiyat listelerine göre, en ucuz bira fiyatı 70 TL’ye ulaştı. Bu artış, son bir yıl içinde alkollü içeceklerdeki en hızlı fiyat artışlarından biri olarak değerlendiriliyor. Yeni fiyatların, 6 Temmuz 2025 itibarıyla raflara yansıyacağı bildirildi.