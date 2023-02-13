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Alman kurtarma ekibi, Türkiye'den ayrılmaya karar verdi

Alman kurtarma ekibi, Türkiye'den ayrılmaya karar verdi
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Almanya'nın Uluslararası Arama ve Kurtarma Timi, Kırıkhan'dan geri dönüş yapacağını duyurdu.

Almanya, Türkiye'deki sarsıntıların ardından deprem bölgesine arama kurtarma ekibi gönderen ülkelerden biri oldu.

Alman ekip, beraberindeki özel eğitimli köpekler ve ekipmanlarla enkaz altındaki çalışmalara katıldı.

Alman ekipten geri dönüş kararı
Avrupa ülkesindeki Uluslararası Arama ve Kurtarma Timi (ISAR), yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki görevini sonlandırdığını duyurdu.

"Afet bölgesindeki insanları unutmayacağız"
Açıklamada, "Afet bölgesindeki insanları unutmayacağız." denildi. Ekibin, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Almanya'ya döneceği kaydedildi ve şöyle denildi:

Şimdi hangi projelerde çok hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde yardımcı olabileceğimizi inceliyoruz.
Almanya, enkaz altında kalanları bulmak ve kurtarmak için geçen salı günü Türkiye'ye 50 kurtarma uzmanı göndermişti.

Etiketler alman kurtarma ekip deprem
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