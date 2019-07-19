Altan kardeşler ve Ilıcak'ın duruşma tarihi belli oldu

FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile kapatılan Samanyolu Haber Televizyonu sunucusu Şükrü Tuğrul Özşengül, kapatılan Zaman gazetesi Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı ve kapatılan Zaman gazetesi Marka Pazarlama Direktörü Yakup Şimşek'in "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin kararın Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozulmasının ardından dava dosyası yerel mahkemeye ulaştı.

Davanın görüldüğü İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, bozma ilamının ardından ilk duruşmanın 8 Ekim'de yapılmasına hükmetti. Heyet, sanıkların ilk duruşmada hazır bulunması için yazı yazılmasına karar verdi.