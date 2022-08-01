Altın uçtu, dolar ve Euro zirveye yapıştı!
Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı sürerken, hem döviz hem de değerli madenler yeni ayın ilk günü olan yeni haftaya da zirvede başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...
Piyasalar hem Ağustos ayının ilk gününe hem de yeni haftaya yeniden zirvede başladı.
Türk Lirası'ndaki dövize karşı değer kaybı sürerken, özellikle altın ve gümüş başta olmak üzere değerli madenlerde yükseliş devam ediyor.
AK Parti iktidarının açıkladığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin de durduramadığı döviz kuru yeniden yükselişe geçti. Dolarda yaşanan hızlı yükselişle birlikte dolar kuru 17,98 TL ile 2022 yılının rekorunu da kırmıştı.
Geçen yıl da yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL, Nisan sonundan Haziran sonunda BDDK kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız değer kaybetmiş ve dolar/TL bu dönemde 14.8'lerden 17.5'e kadar yükselmişti.
BDDK kararıyla kur Haziran'ın son haftasında 16'ya kadar geriledikten sonra tekrar neredeyse aralıksız değer kaybetmeye başladı ve 18 seviyesine yaklaştı. TL son haftalarda her gün yüzde 0.3-0.5 değer kaybetti.
Uluslararası piyasalardan borçlanma maliyetinin de bir göstergesi olan Türkiye'nin beş yıllık dış borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyeti (CDS) geçen hafta 880 baz puanın üzerine çıkarak tarihi zirveye yaklaşmasının ardından art arda iki seansta keskin şekilde düşerek Cuma günü 812/827 baz puandan kapandı.
İşte piyasalardaki son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Güne 17,94 TL'den başlayan, gün içinde 17,95 TL'yi gören Dolar 17,92 TL'den,
18,36 TL'den başlayan, gün içinde 18,41 TL'yi gören Euro 18,35 TL'den,
21,88 TL'den başlayan, gün içinde 21,98 TL'yi gören Sterlin ise 21,93 TL'den işlem görüyor.
Geçen hafta cuma günü doların satış fiyatı 17,92 lira, avronun satış fiyatı ise 18,25 lira olmuştu.
Altın ve gümüş
Güne 1.760 dolardan başlayan Ons altın 1.772 dolardan,
1.015 TL'den başlayan Gram altın 1.021 TL'den,
1.632 TL'den başlayan çeyrek altın 1.641 TL'den,
6.715 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.754 TL'den,
11,61 TL'den başlayan Gümüş ise 11,78 TL'den fiyatlanıyor.
Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 23 bin 225 dolardan, Ethereum ise bin 665 Dolar'dan işlem görüyor.
Petrol Fiyatları
Brent ham petrolünün varil fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 1,5' e yakın artışla 108.53 dolara kadar yükselmişti.
Brent petrolün varili, yeni haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 102,88 dolardan işlem görüyor.
Kur korumalı mevduatın ağustos ayı itibariyle devlete faturası ağır olacak. Şirketler şubatta girdikleri KKM hesaplarından ağustos itibarıyla getiri almaya başlıyor.
Reuters'ın 4 ekonomistin görüşleriyle derlediği verilere göre, şirketlerin 6 aylık vadelerinin dolmasıyla KKM'de ağustosta yaklaşık 20 milyar dolar değerinde dönüş olacak ve yılın en büyük dönüşü de bu ayda gerçekleşecek. Şubat ayında dolar ortalama 13,62 lira seviyesindeydi. Bugün kurda gelinen 17,90 liralık seviye ise KKM'de yüzde 32 oranında bir getiriye işaret ediyor.
Bugüne kadar ödenen para 37 milyar lira
KKM'ye şubatta giren şirketlerin çoğunluğunun dövizden döndükleri göz önüne alındığında faturanın büyük kısmı da Merkez Bankası'nın hesabına yazılacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık verilerine göre 22 Temmuz ile biten haftada Kur Korumalı TL Mevduat hesapları 1 trilyon 101.3 milyar TL'ye (62.4 milyar dolar) çıktı. Hazine tarafından Kur Korumalı Mevduat için bu yılın şubat ayından itibaren yapılan toplam ödeme 37.2 milyar liraya ulaştı. Merkez Bankası ise bugüne kadar KKM için ödenen kur farkı tutarını açıklamadı.
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