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  4. Bu çağrı olay olur: ''21 Aralık’tan önce döviz bozduran siyasetçiler açıklansın''

Bu çağrı olay olur: ''21 Aralık’tan önce döviz bozduran siyasetçiler açıklansın''

Bu çağrı olay olur: ''21 Aralık’tan önce döviz bozduran siyasetçiler açıklansın''

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "21 Aralık tarihinde KKM açıklanmadan önce döviz bozdurup sonra döviz toplayan siyasetçi, bürokrat ve iş insanlarını açıklasınlar" çağrısında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun İstanbul Sanayi Odası'nda yaptığı, “Faizleri düşükken iş adamımız bunu farklı kullanıyor. Bunu bankalara yüklemek doğru değil. Alıyor parayı döviz alıyor. Bunun yüzlerce elimizde hesaplarıyla örnekleri var. Korkunç stok yaptılar. Bu kadar stok niye bu sene yapılmış? Döviz artacak, ucuz kredi buluyor” şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Tekin, Kur Korumalı Mevduat (KKM) açıklanmadan önce döviz toplayanların açıklanması çağrısında bulundu.

CHP’li Tekin, Kavcıoğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdiği sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Benim de bir çağrım var. 21 Aralık tarihinde KKM açıklanmadan önce döviz bozdurup sonra döviz toplayan siyasetçi, bürokrat ve iş insanlarını açıklasınlar. Görelim bakalım kim ne yapıyor? “

Etiketler siyasetçiler dolar döviz Türk Lirası gürsel tekin chp
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