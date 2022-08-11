Altın ve Bitcoin aldı başını gidiyor, Dolar ve Euro kıpır kıpır

Tüm dünyanın merakla beklediği ve dün açıklanan ABD enflasyon verileri sonrasında piyasalar bir anda hareketlendi. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Küresel piyasalarda, dün açıklanan ABD enflasyon verileri sonrasındaki çalkantı sürüyor. ABD enflasyon verisi beklentinin altında gelişmiş ve haziran ayında yüzde 9,1 zirve yapan enflasyon temmuz ayında yüzde 8,5'e gerilediği açıklanmıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası ultra şahin para politikalarında gevşemeye gidebileceği beklentisi küresel pay piyasalarında risk iştahının artmasını sağladı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında Fed'in yüzde 71 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı. Veri öncesinde 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 70 seviyelerine kadar çıkmıştı.

Türk Lirası'nın değer kaybı hız kesmezken geçim sıkıntısıyla baş edemeyen vatandaşın gözü de döviz kurunda. Dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları ve ekonomi yönetiminin kararlarıyla beraber yukarı ivmesini de sürdürmeye devam ediyor. Bir süredir yükseliş eğilimde olan dolar, son olarak geçen hafta, 20 Aralık'tan bu yana görmediği 18 seviyesini de geçerek rekor tazeledi.

Kritik veri sonrası piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,87 TL'den başlayan Dolar 17,96 TL'den,

18,42 TL'den başlayan Euro 18,59 TL'den,

21,84 TL'den başlayan Sterlin ise 21,99 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 17,91 lira, avronun satış fiyatı ise 18,50 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.785 dolardan başlayan Ons altın 1.797 dolardan,

1.026 TL'den başlayan Gram altın 1.037 TL'den,

1.650 TL'den başlayan çeyrek altın 1.668 TL'den,

6.790 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.862 TL'den,

11,76 TL'den başlayan Gümüş ise 11,91 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 24.607 dolardan başlayan Bitcoin 24.662 Dolar'dan,

1.900 dolardan başlayan Ethereum ise 1.925 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol fiyatı, haftaya hafif yükselişle başlamıştı.

Brent petrol fiyatı, 11 Ağustos 2022 sabahında 97 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'de ham petrol stoklarının beklenmedik bir şekilde artması etkili oldu. Petrol stoklarındaki yükselişin talebin azaldığına işaret etmesiyle fiyatlar geriledi.