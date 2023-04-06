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Altın yatırımcıları dikkat! 13 ayın zirvesindeki altın nereye gidiyor ?

Altın yatırımcıları dikkat! 13 ayın zirvesindeki altın nereye gidiyor ?
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Yeni yıla hızlı giren ve son 10 günde rekor üstüne rekor kırarak 13 ayın zirvesine oturan altın fiyatlarındaki yükselişi tetikleyen neden belli oldu. Analistler Cuma gününe dikkat çekti...

Altının ons fiyatı, ABD’den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından 2 bin doların üzerine çıkarak rekor seviyeye doğru ilerliyor.

Kıymetli metalin onsu 2 bin 32 dolara kadar çıkarak 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD’den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından yükselişe geçen altın fiyatı, 2020 yazındaki 2 bin 72 dolarlık rekor seviyesine yaklaştı.

Yurt içinde bu sabah itibarıyla gram altının fiyatı 1246 TL’den işlem görürken, çeyrek altın ise 2066 TL seviyesinde seyrediyor.

Analistler, zayıf ekonomik verilerin yanı sıra bankacılık krizi ile merkez bankalarının agresif parasal sıkılaştırmasının reel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin de altın fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğunu belirtti.

DOLARIN DEĞER KAYBINDAN FAYDALANDI

Doların 6 ülkenin para birimine karşı değeriyle hesaplanan dolar endeksi ise bu hafta yüzde 1,5 civarında düşüş kaydederken, analistler, altının özellikle dolar değer kaybettiği için faizsiz bir yatırım aracı olarak bundan faydalandığını dile getirdi.

Analistler, altın fiyatının cuma günü açıklanacak ABD’nin tarım dışı istihdam verisinin zayıf gelmesi halinde ve Paskalya Tatili nedeniyle cuma günü kapalı olacak piyasalarda işlem hacminin zayıflayacak olması nedeniyle rekor seviyeleri test edebileceğine işaret etti.

‘TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKABİLİR’

Altın fiyatında 2 bin 50 dolar seviyesini direnç olarak gösteren analistler, bunun aşılmasının altın fiyatını hızla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarabileceğini belirtti.

ABD’de dün Mayıs 2021’den bu yana ilk kez 10 milyonun altına inen JOLTS Açık İş Sayısı verisinin ardından bugün de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kalmıştı.

ADP Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, ABD’de özel sektör istihdamı, martta 145 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetmişti. (AA)

AA

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