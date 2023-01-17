Amasya'da patlamanın olduğu madende üretim 1 aya başlayacak

GMİS Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar, 42 işçiye mezar olan maden faicasıyla ilgili yaşanan son gelişmeleri aktardığı konuşmasında, yangının söndüğünü ve üretimin bir ay sonra başlayacağını vurguladı.

Amasra'nın Bartın ilçesinde bulunan maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde yaşanan faica sonrasında 42 işçi şehit oldu.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanlığı'nın bağlı bulunduğu Industriall Avrupa Sendikalar Birliği Genel Sekreteri Luc Triangle, taziye ziyareti ve incelemelerde bulunmak üzere Amasra’ya geldi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra Şubesine ziyarette bulunan Triangle, burada yaptığı konuşmada, işçiler için taziye dileklerinde bulundu.

Gelişmeleri paylaştı

Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek maden ocağında yaşanan son gelişmeleri paylaştı.

"Ağır bedeller ödedik"

Çınar maden kazası sonrası ocakta başlayan yangının söndürüldüğünü ve bir aylık süre zarfının ardından yeniden üretime başlanacağını kaydederek, "Amasra turizm şehri olarak anılır ama bir de madenci bölgesi olarak da anılır. Ağır bedeller ödedik. Şu andan sonra daha teknolojik, daha disiplinli çalışılabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

42 tane kardeşimizin arkada bıraktığı ailelerinin her zaman yanlarında olacağız. Teknolojiyi takip eden bir kurumuz fakat yer altı kömür madenlerinde büyük bir çaba sarf ettiğimiz metan gazıyla mücadele ediyoruz.

"Yangın alınan testler sonucuyla söndü"

Patlama sebebine gelince, patlamanın olduğu bölge açılmadığı suretle net bir bilgiye ulaşılabilmiş değil. Devletimizin hakimleri, savcıları patlama bölgesine ilk önce inecek.

Net sonuçlara ondan sonra ulaşacağız. Şu an yangın bölgesinin söndürme işlemlerini yapıyoruz. 20 gündür yangın alınan testler sonucuyla söndü.

"1 ay sonra üretime tekrar geçeceğiz"

Bekleme süresi 1 ay sonra patlama bölgesini tekrar açıp üretime tekrar geçeceğiz. Teknolojik bakımdan bakarsak Amasra bölgesi teknoloji kullanma bakımından birinci pilot bölgemiz. Sizlerin de burada olması bizlere güç kattı. Teşekkür ederiz." ifadelerinde bulundu