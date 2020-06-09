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  3. 09 Haziran 2020 17:53

Ambulans devrildi, sağlık personelini vatandaş kurtardı

dapazarı-Karasu D650 karayolunda meydana gelen kazada, ambulans ile Türk Telekom'a ait araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda araçta sıkışan sağlık personeli çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ambulans devrildi, sağlık personelini vatandaş kurtardı
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Kaza, Adapazarı-Karasu D650 karayolu Limandere Mahallesi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametine doğru seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 54 ABT 325 plakalı ambulans ile kavşaktan yola çıkmak isteyen Türk Telekom’a ait hizmet aracı çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine koşarak devrilen ambulans içerisindeki sağlık personelini araçtan çıkarttı.

1 sağlık çalışanının hafif yaralandığı öğrenilen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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ambulans , sağlık , personel
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