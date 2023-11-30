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Anadolu Otoyolu'nda kaza: Hurdaya dönen otomobilden 3 kişi yaralı olarak kurtuldu

Anadolu Otoyolu'nda kaza: Hurdaya dönen otomobilden 3 kişi yaralı olarak kurtuldu
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Anadolu Otoyolu Sapanca Kırkpınar mevkiinde, iki yolcu otobüsü, bir tır ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde gece saatlerinde iki yolcu otobüsü, bir tır ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca Kırkpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan N.B. kontrolündeki 33 AJG ... plakalı Ford marka otomobil ile aynı istikamette ilerlemekte olan 2 yolcu otobüsü ve 1 tır olmak üzere toplam dört aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, adeta kağıt gibi ezilerek hurdaya dönen otomobil sürücüsü N.B., eşi M.B. ve oğulları N.B. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde araç içerisinde sıkışan 3 yaralı, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler otoyol Anadolu Otoyolu hurda
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