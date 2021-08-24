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Anıtkabir’e giden Busenaz Sürmeneli’nin sözlerine beğeni yağdı

Anıtkabir’e giden Busenaz Sürmeneli’nin sözlerine beğeni yağdı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Anıtkabir meydanında çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Busenaz Sürmeneli, şu ifadeleri kullandı:

“Başım dik, gönlüm ferah, yüreğim gururla dolu bir şekilde, beni senin sevginle yetiştiren annemle birlikte huzuruna geldim Ata’m. Olimpiyat altın madalyamı da beraberimde getirdim. Hayal ettiğin ve uğrunda çok çalıştığın gibi: Türk kadınının gücünü tüm dünyaya gösterdik, Türk çocuklarına umut olduk. Bayrağımızı her zaman en tepede dalgalandırmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Sen rahat uyu…”

Etiketler Busenaz Sürmeneli anıtkabir
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