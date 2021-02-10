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  3. 10 Şubat 2021 13:55

Ankara Çayı kırmızıya büründü!

Ankara Çayı'nın bir süre kırmızı renkte akması vatandaşları tedirgin etti. Yetkililer sudan numune alarak inceleme başlattı.

Ankara Çayı kırmızıya büründü!
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Sakarya Nehri'nin uzantısı olarak Ankara'nın doğusundan başlayıp, şehir merkezine kadar uzanan Ankara Çayı'nın dün birkaç saat kırmızı renge dönmesi vatandaşları tedirgin etti.

Cep telefonlarıyla görüntü çeken vatandaşlar, görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı.

İncelemeyle ilgili durum tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

DHA

numune , sakarya nehri , ankara çayı
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